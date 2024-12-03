Україна офіційно відмовляється від гарантій, які заміняють членство в НАТО — МЗС

Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО, — заявили у Міністерстві закордонних справ.

Міністерство закордонних справ України опублікувало офіційну позицію стосовно можливих гарантій безпеки, які можуть слугувати інструментом стримування російської агресії. У заяві МЗС України підкреслюється, що вона зроблена з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму.

У відомстві підкреслили, що документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу.

"Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї. Однак у 2014 році РФ, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, брутально знехтувала цим документом і загалом міжнародним правом та розпочала свою агресію проти України, що у 2022 році переросла у повномасштабне вторгнення", - зазначає МЗС.

МЗС називає Будапештський меморандум "памʼятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень" і наголошує на тому, що "розбудова європейської архітектури безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням, приречена на провал".

"Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", - додали у МЗС.

У відомстві вважають, що надання Україні запрошення до НАТО вже зараз стане ефективною відповіддю на шантаж з боку Росії та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості зірвати євроатлантичну інтеграцію нашої держави.

Крім цього, це також унікальна можливість "зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння".

Нагадаємо, що серед країн-членів НАТО немає єдності щодо запрошення України до вступу в Альянс під час зустрічі, запланованої на 3-4 грудня.

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