Украина подготовила все необходимое для проведения второго саммита мира — МИД

Формула мира остается основой видения справедливого завершения войны.

Источник фото: mfa.gov.ua

Украина подготовила все необходимое для проведения второго саммита мира. В то же время работа над встречей еще продолжается. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает УНН.

По его словам, формула мира остается основой видения справедливого завершения войны.

Тихий подчеркнул, что Украина все подготовила для проведения второго саммита мира. Также были проведены все тематические конференции, согласовавшие общие позиции, отметил он.

«Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но, конечно, чтобы саммит этот состоялся и был результативным — нужна подготовка. Озвучиваемые сроки были ориентировочными», — добавил он.

По словам спикера МИД, Киев желает реализовать все как можно скорее, но ему нужны результаты, а не «событие ради происшествия».

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пригласить РФ на второй саммит мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий