Андрей Сибига призвал к справедливому расследованию катастрофы AZAL и не позволить России врать

Министр Сибига заявил, что Россия пытается скрыть следы преступления в катастрофе самолета AZAL.

Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к справедливому и прозрачному расследованию обстоятельств катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

«Катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море», - заявил министр.

По словам главы МИД, «скорее всего, это была попытка спрятать концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления. Чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы».

Украина настаивает на объективном расследовании, чтобы привлечь виновных к ответственности и не позволить России избежать наказания или переложить вину.

«Мы не должны дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину», - подчеркнул Андрей Сибига.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

В Азербайджане требуют извинений от российской стороны.

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