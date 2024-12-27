На Днепропетровщине будут судить финансистку воинской части за незаконные боевые выплаты на 700 тысяч гривен

На Днепропетровщине обвиняют начальницу военной службы в незаконных выплатах за фиктивные командировки.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении начальницы финансово-экономической службы одной из воинских частей, которая дислоцировалась на Днепропетровщине. Женщину обвиняют в том, что она помогала подчиненным незаконно получать боевые выплаты. Об этом сообщили в ГБР.

По версии следствия, чиновница подготовила приказ, согласно которому почти весь личный состав ее службы отправлялся на Восток Украины для выполнения боевых задач. Однако на самом деле финансисты и бухгалтеры не участвовали в боевых действиях, а лишь регулярно получали доплаты.

В течение шести месяцев шесть работников финансово-экономической службы незаконно получили более 700 тыс. гривен за фиктивные командировки.

По результатам досудебного расследования ущерб государству был полностью возмещен. Финансистка обвиняется в растрате государственного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, а также в составлении заведомо ложных официальных документов.

Обвинительный акт направлен в суд. За содеянное обвиняемая может получить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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