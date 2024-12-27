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Крушение самолета в Актау — Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 10 городов РФ

14:42, 27 декабря 2024
Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд российских городов на фоне расследования катастрофы самолета в Актуа.
Крушение самолета в Актау — Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 10 городов РФ
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Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) на время прекратит совершать полеты в десять российских городов: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Такое решение было принято из-за определенных рисков, которые могут возникнуть в процессе полетов после падения самолета Embraer 190 в Казахстане. Запрет на полеты вступит в силу с 28 декабря и продолжится до окончания полного расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который рухнул в Актау 25 декабря, стал жертвой российской системы ПВО.

В Азербайджане потребовали извинений от российской стороны. 

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек.

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рф Казахстан

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