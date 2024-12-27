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Минфин утвердил 95% местных бюджетов на 2025 год

21:55, 27 декабря 2024
69 общин ждут подтверждения.
Минфин утвердил 95% местных бюджетов на 2025 год
Фото: lb.ua
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Министерство финансов Украины имеет информацию об утверждении 1520 местных бюджетов, что составляет 95% от общего количества, запланированного на следующий год (1597). Утверждены следующие бюджеты:

  • 24 областных бюджета и бюджет города Киев;
  • 114 районных бюджетов (не утверждены 5);
  • 1369 бюджетов территориальных общин (не утверждены 69);
  • 12 бюджетов районов в городах (не утверждены 3).

Особо отмечено, что местные бюджеты Волынской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей утверждены в полном объеме.

В соответствии с Бюджетным кодексом Украины, местные бюджеты должны быть утверждены до 25 декабря года, предшествующего плановому.

Для обеспечения надлежащего функционирования бюджетных учреждений и бесперебойного предоставления услуг органам местного самоуправления необходимо ускорить процесс утверждения местных бюджетов и подать информацию в Минфин через ИАС «LOGICA».

Фото: Минфин 

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бюджет Минфин

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