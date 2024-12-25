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Президент Володимир Зеленський разом із рабинами запалив ханукальні свічки – фото

21:05, 25 грудня 2024
Володимир Зеленський взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок.
Президент Володимир Зеленський разом із рабинами запалив ханукальні свічки – фото
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З нагоди початку свята Хануки Президент Володимир Зеленський разом із рабинами України взяв участь у запаленні ханукальних свічок та привітав єврейську громаду зі святом. Глава держави подякував за молитви за Україну та українців.

Володимир Зеленський наголосив, що ханукальну менору, яку запалювали сьогодні, йому подарував Президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації торік у грудні, коли був четвертий із восьми днів Хануки 5784.

Голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер зазначив, що Ханука також нагадує світові про перемогу невеликої кількості людей над сильним ворогом, а головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький промовив благословення та розповів про значущість Хануки, яка символізує велике диво.

«Триває боротьба між світлом і темрявою. Ми бачимо, що завдяки вам вісь зла стає набагато слабшою, і ми її скоро переможемо. Будемо запалювати ці свічки і будемо сподіватися на Всевишнього – він нам допоможе, і ми будемо молитися зі всіма, щоб незабаром побачити великі дива», – сказав він.

На церемонії були присутні: головний рабин Бейт Менахем Хабад (Київ) Йонатан Маркович, головний рабин єврейської релігійної громади Центральної синагоги Києва Моше Асман, головний рабин Сімха Хабад Лівий берег (Київ) Мордехай Левенгарц, головний рабин Львова Мордехай Болд, головний рабин Миколаєва Шалом Готтліб, головний рабин Одеси Авраам Вольф, головний рабин Сум Єхіель Левітанський, головний рабин Харкова Моше Москович, головний рабин Херсона Йосеф Вольф та заступник голови ради Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман.

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Володимир Зеленський свято

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