Як будуть вимикати світло 26 грудня у Києві – графік відключень електроенергії для 6 груп

Як писала «Судово-юридична газета», у четвер, 26 грудня, графіки відключення світла застосовуватимуть протягом 13 годин. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».
Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 7:00 до 22:00.
Водночас, у компанії наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
В Укренерго пояснюють, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за вказівкою Укренерго, 26 грудня у столиці для побутових споживачів стабілізаційні відключення світла діятимуть з 8:00 до 21:00.
У ДТЕК опублікували графік для Києва:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 10:00 до 13:30
Підгрупа 1.2 відключення:
Без відключень.
Підгрупа 2.1 відключення:
з 10:00 до 13:30
Підгрупа 2.2 відключення:
з 10:00 до 13:30
Підгрупа 3.1 відключення:
Без відключень.
Підгрупа 3.2 відключення:
з 13:30 до 17:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 13:30 до 17:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 13:30 до 17:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 08:00 до 10:00
Підгрупа 5.2 відключення:
з 08:00 до 10:00
Підгрупа 6.1 відключення:
з 08:00 до 10:00
з 17:00 до 20:30
Підгрупа 6.2 відключення:
з 17:00 до 20:30
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