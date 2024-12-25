Як будуть вимикати світло 26 грудня у Києві – графік відключень електроенергії для 6 груп

У Києві для побутових споживачів стабілізаційні відключення світла діятимуть з 8:00 до 21:00.

Джерело фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», у четвер, 26 грудня, графіки відключення світла застосовуватимуть протягом 13 годин. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

08:00 – 17:00 — півтори черги відключень

17:00 – 21:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 7:00 до 22:00.

Водночас, у компанії наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

В Укренерго пояснюють, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за вказівкою Укренерго, 26 грудня у столиці для побутових споживачів стабілізаційні відключення світла діятимуть з 8:00 до 21:00.

У ДТЕК опублікували графік для Києва:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 10:00 до 13:30

Підгрупа 1.2 відключення:

Без відключень.

Підгрупа 2.1 відключення:

з 10:00 до 13:30

Підгрупа 2.2 відключення:

з 10:00 до 13:30

Підгрупа 3.1 відключення:

Без відключень.

Підгрупа 3.2 відключення:

з 13:30 до 17:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 13:30 до 17:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 13:30 до 17:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 08:00 до 10:00

Підгрупа 5.2 відключення:

з 08:00 до 10:00

Підгрупа 6.1 відключення:

з 08:00 до 10:00

з 17:00 до 20:30

Підгрупа 6.2 відключення:

з 17:00 до 20:30

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій