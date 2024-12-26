За порушення правил антитерористичної безпеки пропонується штрафувати громадян, посадових осіб та ФОП від 3400 до 6800 грн – комітет рекомендував законопроект

СБУ пропонують розширити повноваження щодо протидії терористичним посяганням на держоргани і підприємства.

Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про боротьбу з тероризмом» щодо удосконалення механізмів, спрямованих на запобігання та протидію тероризму» 11030-1, авторами якого виступають голова та члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.

Так, пропонується, аби Служба безпеки України розробила та подала на затвердження Кабміну Правила антитерористичної безпеки.

Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення вводиться стаття 204-5 «Порушення Правил антитерористичної безпеки», за які пропонується накладати штраф на громадян, посадових осіб та фізичних осіб-підприємців - від 3 400 до 6 800 грн.

Від імені Центрального управління та регіональних органів СБУ розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення зможуть заступник (перший заступник) Голови СБУ, керівник Антитерористичного центру при СБУ, начальники регіональних органів СБУ, а також уповноважені ними посадові особи.

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» доповнять визначенням об’єктів можливих терористичних посягань – це державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, ділянки місцевості або території, споруди або майнові комплекси, об’єкти транспортної інфраструктури стосовно яких можуть вчинятися терористичні акти. Також вводиться поняття антитерористична захищеність об’єкта можливих терористичних посягань – це захищеність об’єкта можливих терористичних посягань від терористичних загроз, що досягається шляхом запровадження системи координованих організаційних, правових, адміністративних, охоронних, режимних, технічних та інших заходів.

Пропонується, аби за результатами віднесення об’єктів до об’єктів можливих терористичних посягань формувалися загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань. Порядок віднесення об’єктів до об’єктів можливих терористичних посягань, визначення їх категорій, умов формування загальнодержавного та регіональних переліків об’єктів можливих терористичних посягань встановлюється Правилами антитерористичної безпеки. Загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань ведуться в порядку, визначеному Службою безпеки України.

Автор: Наталя Мамченко

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