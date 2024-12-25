Румунія закриє 30 пунктів пропуску через повноцінний вступ до Шенгенської зони

Румунія з нового року закриє близько 30 пунктів пропуску.

Джерело фото: Inquam Photos / George Călin

З 1 січня 2025 року Румунія закриє понад 30 пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами у зв'язку з повним приєднанням до Шенгенської зони. Про це повідомляє Digi24 за інформацією Міністерства внутрішніх справ.

Йдеться про наземні пункти пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією. Водночас прикордонники зможуть проводити вибіркові перевірки як у зоні старої митниці, так і в зелених зонах.

12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Повноправне приєднання країн до Шенгенської зони стало можливим після того, як Австрія дала цьому «зелене світло».

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