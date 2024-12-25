Румыния закроет 30 пунктов пропуска из-за полноценного вступления в Шенгенскую зону

Румыния с нового года закроет около 30 пунктов пропуска.

Источник фото: Inquam Photos / George Călin

С 1 января 2025 года Румыния закроет более 30 пунктов пропуска на ее границах с другими странами в связи с полным присоединением к Шенгенской зоне. Об этом сообщает Digi24 по информации Министерства внутренних дел.

Речь идет о наземных пунктах пропуска на границах с Венгрией и Болгарией. В то же время пограничники смогут проводить выборочные проверки как в зоне старой таможни, так и в зеленых зонах.

12 декабря Совет ЕС принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. Полноправное присоединение стран к Шенгенской зоне стало возможным после того, как Австрия дала этому «зеленый свет».

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