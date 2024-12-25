В Киеве на эскалаторе в метро ребенку зажевало обувь в механизм, его передали врачам

Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице закрыли на вход станцию метро «Лыбидская». Как сообщили в КГГА, в механизм эскалатора попала обувь одного из пассажиров, что привело к остановке эскалатора.
Впоследствии в госадминистрации уточнили, что пострадал ребенок. Его передали врачам скорой помощи.
В настоящее время станция метро остается закрыта на вход.
Специалисты метрополитена производят замену и настройку некоторых элементов эскалатора.
«Эти работы крайне необходимы для их безопасной работы», - отметили в КГГА.
В метрополитене уточнили, что из-за заступа за ограничительную линию на ступеньке эскалатора, обувь ребенка попала между неподвижным элементом (балюстрадой) эскалатора, что повлекло зажатие ноги.
На место оперативно вызвали медиков, спасателей и работников станции.
Около 18:00 ребенка вместе с бабушкой передали врачам скорой. Предварительно внешние повреждения и кровотечения отсутствуют, однако полную диагностику ребенку проведут в медицинском учреждении, отметили в метрополитене.
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