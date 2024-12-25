В Минобороны объяснили, кому из украинцев автоматически продлят бронирование на месяц, а кому – нет

Минобороны автоматически продлит бронирование некоторым категориям граждан.

Министерство обороны Украины автоматически продлит бронирование некоторым категориям граждан. Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

В частности, как пояснила заместительница министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, это касается бронирований, которые были действующими по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставленных в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение связано с временной приостановкой работы госреестров через кибератаку.

Пример: Если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, оно будет автоматически продлено до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось к 19 декабря, то есть до кибератаки – работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

«В срок до 27 декабря, для всех военнообязанных, которые видят свое бронирование в Резерв + и подпадают под действие Постановления, мы продолжим бронирование автоматически», - отметила Екатерина Черногоренко.

Также мы писали, что Минагрополитики утвердило новые критерии критических сельхозпредприятий для бронирования работников.

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