У Міноборони пояснили, кому з українців автоматично продовжать бронювання на місяць, а кому – ні

Міноборони автоматично продовжить бронювання деяким категоріям громадян.

Міністерство оборони України автоматично продовжить бронювання деяким категоріям громадян. Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Зокрема, як пояснила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Приклад: Якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

«В строк до 27 грудня, для всіх військовозобовʼязаних, які бачать своє бронювання в Резерв + та підпадають під дію Постанови, ми продовжимо бронювання автоматично», - зазначила Катерина Черногоренко.

Також ми писали, що Мінагрополітики затвердило нові критерії критичних сільгосппідприємств для бронювання працівників.

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