В Києві на ескалаторі в метро дитині зажувало взуття в механізм, її передали лікарям

Через інцидент на ескалаторі в метро Києва постраждала дитина.

Джерело фото: ТиКиїв/Ігор Кузнєцов

Як писала «Судово-юридична газета», у столиці закрили на вхід станцію метро «Либідська». Як повідомили у КМДА, в механізм ескалатора потрапило взуття одного з пасажирів, що призвело до зупинки ескалатора.

Згодом у держадміністрації уточнили, що постраждала дитину. Її передали лікарям швидкої допомоги.

Наразі станція метро залишається зачинена на вхід.

Фахівці метрополітену проводять заміну та налаштування деяких елементів ескалатора.

«Ці роботи вкрай необхідні для їх безпечної роботи», - зазначили у КМДА.

У метрополітені уточнили, що через заступ за обмежувальну лінію на сходині ескалатора, взуття дитини потрапило між нерухомим елементом (балюстрадою) ескалатора, що спричинило затискання ноги.

На місце оперативно викликали медиків, рятувальників та працівників станції.

Близько 18:00 дитину разом з бабусею передали лікарям швидкої. Попередньо зовнішніх пошкоджень та кровотечі немає, однак повну діагностику дитині проведуть у медичному закладі, зазначили у метрополітені.

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