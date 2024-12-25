У Києві людині зажувало взуття на ескалаторі в метро – станція Либідська закрита на вхід

Поїзди здійснюють зупинки по обох коліях.

У столиці закрили на вхід станцію метро «Либідська». Як повідомили у КМДА, в механізм ескалатора потрапило взуття одного з пасажирів, що призвело до зупинки ескалатора.

«На одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію, в механізм потрапило взуття одного з пасажирів», - йдеться у повідомленні.

У КМДА не наводять, деталей, але повідомляють, що на місце викликали швидку медичну допомогу. В соцмережах пишуть, що постраждала дитина.

Також на місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів, адже через капітальний ремонт ескалатора № 1 відсутній резерв, аби забезпечити перевезення пасажирів.

Таким чином, зауважили у КМДА, станція метро тимчасово закрита на вхід, але на вихід – працює. Поїзди здійснюють зупинки по обох коліях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.