Житомирській ОВА повернуть понад 25 га лісу, які незаконно передали селищній раді

Землі лісового фонду були незаконно передані селищній раді як сільськогосподарські, що порушує Земельний кодекс, оскільки вони перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Ліси України».

Житомирській обласній військовій адміністрації повернуть 25,5 га лісових насаджень за рішенням суду. Про це повідомили у прокуратурі області.

Йдеться про землі лісового фонду, які Головне управління Держгеокадастру в області у 2018 році передало селищній раді як землі сільськогосподарського призначення. Рішенням селищної ради на землю зареєстровано право комунальної власності.

Прокурори встановили, що такі дії вчинено з порушенням Земельного кодексу України, оскільки майже уся площа перебуває у постійному користуванні ДСГП «Ліси України». Відповідно, правом розпоряджатися землями лісового фонду, які є державною власністю, наділено обласну державну адміністрацію.

З метою повернення землі лісогосподарського призначення державі, прокуратура звернулася з позовом до Господарського суду Житомирської області, який підтримав позицію прокуратури.

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