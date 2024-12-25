У Харкові на приватному подвір’ї знайшли нерозірвану російську ракету

Вибухотехніки ліквідували російську ракету Х-59, яка не вибухнула.

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У Харкові на території приватного подвір’я знайшли російську ракету Х-59, яка не вибухнула. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Постраждалих немає. Вибухотехніки працюють над знешкодженням», — зазначив Синєгубов.

На місці події тривають роботи з ліквідації небезпеки, деталі інциденту уточнюються.

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