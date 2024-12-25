В Харькове на частном дворе нашли неразорвавшуюся российскую ракету

Взрывотехники ликвидировали российскую ракету Х-59, которая не взорвалась.

Фото иллюстративное

В Харькове на территории частного двора нашли российскую ракету Х-59, которая не взорвалась. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Пострадавших нет. Взрывотехники работают над обезвреживанием», - отметил Синегубов.

На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации опасности, детали инцидента уточняются.

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