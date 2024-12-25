Житомирской ОВА вернут более 25 га леса, которые незаконно передали сельсовету

Земли лесного фонда были незаконно переданы сельсовету как сельскохозяйственные, что нарушает Земельный кодекс, поскольку они находятся в постоянном пользовании государственного предприятия «Леса Украины».

Житомирской областной военной администрации вернут 25,5 га лесных насаждений по решению суда. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Речь идет о землях лесного фонда, которые Главное управление Госгеокадастра в области в 2018 году передало сельсовету как земли сельскохозяйственного назначения. Решением сельсовета на землю зарегистрировано право коммунальной собственности.

Прокуроры установили, что такие действия совершены с нарушением Земельного кодекса Украины, поскольку почти вся площадь находится в постоянном пользовании ДСХП «Леса Украины». Соответственно, правом распоряжаться землями лесного фонда, являющимися государственной собственностью, наделена областная государственная администрация.

В целях возвращения земли лесохозяйственного назначения государству прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд Житомирской области, который поддержал позицию прокуратуры.

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