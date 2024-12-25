В Киеве человеку зажевала обувь на эскалаторе в метро – станция Лыбидская закрыта на вход

Поезда совершают остановки по обоим путям.

В столице закрыли на вход станцию ​​метро «Лыбидская». Как сообщили в КГГА, в механизм эскалатора попала обувь одного из пассажиров, что привело к остановке эскалатора.

«На одном из эскалаторов, который работал на спуск, из-за заступа за ограничительную линию, в механизм попала обувь одного из пассажиров», - говорится в сообщении.

В КГГА не приводят деталей, но сообщают, что на место вызвали скорую медицинскую помощь. В соцсетях пишут, что пострадал ребенок.

Также на месте находятся специалисты по ремонту эскалаторов, ведь из-за капитального ремонта эскалатора № 1 отсутствует резерв, чтобы обеспечить перевозку пассажиров.

Таким образом, отметили в КГГА, станция метро временно закрыта на вход, но на выход работает. Поезда совершают остановки по обоим путям.

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