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За нарушение правил антитеррористической безопасности предлагается штрафовать граждан, должностных лиц и ФЛП от 3400 до 6800 грн – комитет рекомендовал законопроект

07:30, 26 декабря 2024
СБУ предлагают расширить полномочия по противодействию террористическим посягательствам на госорганы и предприятия.
За нарушение правил антитеррористической безопасности предлагается штрафовать граждан, должностных лиц и ФЛП от 3400 до 6800 грн – комитет рекомендовал законопроект
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Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «О борьбе с терроризмом» об усовершенствовании механизмов, направленных на предотвращение и противодействие терроризму» 11030-1, авторами которого выступают председатель и члены Комитета ВР по вопросам правоохранения деятельности Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.

Предлагается, чтобы Служба безопасности Украины разработала и подала на утверждение Кабмина Правила антитеррористической безопасности.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях вводится статья 204-5 «Нарушения Правил антитеррористической безопасности», за которые предлагается налагать штраф на граждан, должностных лиц и физических лиц-предпринимателей – от 3 400 до 6 800 грн.

От имени Центрального управления и региональных органов СБУ рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания могут заместитель (первый заместитель) Председателя СБУ, руководитель Антитеррористического центра при СБУ, начальники региональных органов СБУ, а также уполномоченные ими должностные лица.

Закон Украины «О борьбе с терроризмом» дополнят определением объектов возможных террористических посягательств – это государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, участка местности или территории, сооружения или имущественные комплексы, объекты транспортной инфраструктуры в отношении которых могут совершаться террористические акты. Также вводится понятие антитеррористическая защищенность объекта возможных террористических посягательств – это защищенность объекта возможных террористических посягательств от террористических угроз, которая достигается путем внедрения системы координированных организационных, правовых, административных, охранных, режимных, технических и других мер.

Предлагается, чтобы по результатам отнесения объектов к объектам возможных террористических посягательств формировались общегосударственный и региональные перечни объектов возможных террористических посягательств. Порядок отнесения объектов к объектам возможных террористических посягательств, определение их категорий, условий формирования общегосударственного и региональных перечней объектов возможных террористических посягательств устанавливается Правилами антитеррористической безопасности. Общегосударственные и региональные перечни объектов возможных террористических посягательств ведутся в порядке, определенном Службой безопасности Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ законопроект ФЛП

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