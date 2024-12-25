Как будут выключать свет 26 декабря в Киеве – график отключений электроэнергии для 6 групп

Как писала «Судебно-юридическая газета», В четверг, 26 декабря, графики отключения света будут применять в течение 13 часов. Об этом сообщил НЭК «Укрэнерго».
Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 7:00 до 22:00.
В то же время, в компании отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В Укрэнерго объясняют, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что по указанию Укрэнерго, 26 декабря в столице для бытовых потребителей стабилизационные отключения света будут действовать с 8:00 до 21:00.
В ДТЭК опубликовали график для Киева:
Подгруппа 1.1 отключения:
с 10:00 до 13:30
Подгруппа 1.2 отключения:
Без отключений.
Подгруппа 2.1 отключения:
с 10:00 до 13:30
Подгруппа 2.2 отключения:
с 10:00 до 13:30
Подгруппа 3.1 отключения:
Без отключений.
Подгруппа 3.2 отключения:
с 13:30 до 17:00
Подгруппа 4.1 отключения:
с 13:30 до 17:00
Подгруппа 4.2 отключения:
с 13:30 до 17:00
Подгруппа 5.1 отключения:
с 08:00 до 10:00
Подгруппа 5.2 отключения:
с 08:00 до 10:00
Подгруппа 6.1 отключения:
с 08:00 до 10:00
с 17:00 до 20:30
Подгруппа 6.2 отключения:
с 17:00 до 20:30
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