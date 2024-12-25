Как будут выключать свет 26 декабря в Киеве и Украине – в Укрэнерго анонсировали графики

В четверг, 26 декабря, графики отключения света будут применять в течение 13 часов. Об этом сообщил НЭК «Укрэнерго».
Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 7:00 до 22:00.
В то же время, в компании отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В Укрэнерго объясняют, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что по указанию Укрэнерго, 26 декабря в столице для бытовых потребителей стабилизационные отключения света будут действовать с 8:00 до 21:00.
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