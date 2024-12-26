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Житель Николаева заставлял лиц с инвалидностью заниматься попрошайничеством

07:00, 26 декабря 2024
Злоумышленник, обманом обещая работу и жилье, заставил потерпевших заниматься попрошайничеством в людных местах.
Житель Николаева заставлял лиц с инвалидностью заниматься попрошайничеством
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В Николаеве сообщено о подозрении 61-летнему мужчине, который заставлял лиц с инвалидностью заниматься попрошайничеством. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемый, пользуясь уязвимым состоянием 63-летней женщины – переселенки из Запорожья, и 50-летнего николаевца, которые являются лицами с инвалидностью 2 группы и находятся в сложных жизненных обстоятельствах, завербовал их для занятия попрошайничеством в Николаеве.

Он пообещал потерпевшим хорошо оплачиваемую работу и жилье. Получив их согласие в результате обмана, он заставил их заниматься попрошайничеством в местах значительного скопления людей. Все полученные средства (подаяние) подозреваемый забирал на собственные нужды.

Кроме того, подозреваемый пользовался пенсионными карточками потерпевших, с которых снимал средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

В ходе обысков у злоумышленника изъято более 11,5 тыс. грн, личные документы потерпевших, мобильный телефон, автомобиль, а также банковские карты.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 302 800 грн.

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прокуратура Николаев

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