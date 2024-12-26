Полярники сняли видео во время летнего солнцестояния

В Антарктике солнце не заходит почти 22 часа.

В день летнего солнцестояния, полярники с украинской станции «Академик Вернадский» сняли захватывающее видео, на котором зафиксирован длинный световой день. Как сообщает Национальный антарктический научный центр, солнце на острове Галиндез восходило в 02:02 и заходило в 00:27, продолжаясь почти 22 часа и 25 минут.

Ученые напомнили, что в Южном полушарии времена года идут в противофазе с северным, поэтому, когда в Украине зима, в Антарктике лето.

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