Полярники зняли відео під час літнього сонцестояння

В Антарктиці сонце не заходить майже 22 години.

У день літнього сонцестояння, полярники з української станції «Академік Вернадський» зняли захоплююче відео, на якому зафіксовано довгий світловий день. Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, сонце на острові Галіндез сходило о 02:02 і заходило о 00:27, триваючи майже 22 години і 25 хвилин.

Науковці нагадали, що в Південній півкулі пори року йдуть у протифазі з північною, тому, коли в Україні зима, в Антарктиці літо.

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