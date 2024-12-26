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Житель Миколаєва примушував осіб з інвалідністю займатися жебрацтвом

07:00, 26 грудня 2024
Зловмисник, обманом обіцяючи роботу та житло, змусив потерпілих займатися жебракуванням у людних місцях.
Житель Миколаєва примушував осіб з інвалідністю займатися жебрацтвом
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У Миколаєві повідомлено про підозру 61-річному чоловіку, який  примушував осіб з інвалідністю займатися жебрацтвом.  Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що підозрюваний, користуючись уразливим станом 63-річної жінки – переселенки із Запоріжжя, та 50-річного миколаївця, які є особами з інвалідністю 2 групи й перебувають у складних життєвих обставинах, завербував їх для заняття жебрацтвом у Миколаєві.

Він пообіцяв потерпілим добре оплачувану роботу та житло. Отримавши їхню згоду внаслідок обману, він примусив їх займатися жебракуванням у місцях значного скупчення людей. Усі отримані кошти (милостиню) підозрюваний забирав на власні потреби.

Крім того, підозрюваний користувався пенсійними картками потерпілих, з яких знімав кошти та розпоряджався ними на свій власний розсуд.

Під час обшуків у зловмисника вилучено понад 11,5 тис. грн, особисті документи потерпілих, мобільний телефон, автомобіль, а також банківські картки.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 302 800 грн.

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прокуратура Миколаїв

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