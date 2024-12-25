Як будуть вимикати світло 26 грудня у Києві та в Україні – в Укренерго анонсували графіки

Графіки відключення світла застосовуватимуть протягом 13 годин.

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У четвер, 26 грудня, графіки відключення світла застосовуватимуть протягом 13 годин. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

08:00 – 17:00 — півтори черги відключень

17:00 – 21:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 7:00 до 22:00.

Водночас, у компанії наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

В Укренерго пояснюють, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за вказівкою Укренерго, 26 грудня у столиці для побутових споживачів стабілізаційні відключення світла діятимуть з 8:00 до 21:00.

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