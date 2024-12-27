Кабмин разрешил бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнес к критически важным

Также требование по «белой» зарплате в 20 тысяч грн для бронирования не будет касаться юридических лиц – религиозных организаций.

Бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ГЭСС). Соответствующие изменения Кабмин внес в постановление №76 о бронировании.

Таким образом, священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным владельцам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений.

Также постановлением Кабмина внесены изменения, в соответствии с которыми к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения теперь будут относится юридические лица — религиозные организации согласно перечню и критериям, утвержденным ГЭСС.

Таким образом, их приравняли к представительствам донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

На священнослужителей, а также на протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий не будет распространяться ограничение бронирования не более половины работников.

Кроме того, для юридических лиц – религиозных организаций в целях бронирования исключены ограничения по зарплате в 20 тысяч гривен.

Напомним, что военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, которые включаются в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена ​​отсрочка от призыва, не ниже 20 тысяч грн.

Но это ограничение не касается государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству и т.п., а также резидентов Дия Сити. Соответственно, требование по уровню белой зарплаты не будет касаться юридических лиц – религиозных организаций.

Более того, юридические лица – религиозные организации, не будут вноситься в Единый перечень органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования военнообязанных. Соответствующее исключение будет предусмотрено пунктом 14 Порядка. Теперь соответствующий государственный орган, который принял решение об определении предприятий, учреждений, организаций критически важными предприятиями, критически важными учреждениями, вносит в Единый перечень такие критически важные предприятия и критически важные учреждения, кроме юридических лиц — религиозных организаций.

Отсрочка священнослужителю будет отменена при освобождении от должности священнослужителя (по заявлению ГЭСС в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, формируемого на основе информации, представленной юридическим лицом — религиозной организацией). Соответствующие изменения Правительство внесло 26 декабря постановлением №1498.

Напомним, 25 декабря Президент Владимир Зеленский провел встречу с раввинами Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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