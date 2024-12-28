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На кордоні з Угорщиною затримали чоловіків, які скинулися по $15 тисяч на човен, щоб переплисти Тису

21:42, 28 грудня 2024
На Закарпатті затримано групу нелегальних мігрантів, які спробували втекти через річку Тиса.
На кордоні з Угорщиною затримали чоловіків, які скинулися по $15 тисяч на човен, щоб переплисти Тису
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Шестеро чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України до Угорщини, були затримані прикордонниками на Закарпатті. Вони скористалися послугами «організаторів» і заплатили щонайменше $15 тисяч кожен за спробу втечі через річку Тиса на гумовому човні.

Однак їх план не увінчався успіхом: за 20 метрів до державного кордону прикордонний наряд зупинив порушників. Троє з них намагалися втекти, проте завдяки роботі службового собаки були затримані.

На затриманих складено адміністративні протоколи, а повне коло причетних осіб наразі встановлюється.

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Угорщина прикордонники Державна прикордонна служба кордон

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