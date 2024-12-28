На кордоні з Угорщиною затримали чоловіків, які скинулися по $15 тисяч на човен, щоб переплисти Тису

На Закарпатті затримано групу нелегальних мігрантів, які спробували втекти через річку Тиса.

Шестеро чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України до Угорщини, були затримані прикордонниками на Закарпатті. Вони скористалися послугами «організаторів» і заплатили щонайменше $15 тисяч кожен за спробу втечі через річку Тиса на гумовому човні.

Однак їх план не увінчався успіхом: за 20 метрів до державного кордону прикордонний наряд зупинив порушників. Троє з них намагалися втекти, проте завдяки роботі службового собаки були затримані.

На затриманих складено адміністративні протоколи, а повне коло причетних осіб наразі встановлюється.

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