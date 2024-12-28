39 обысков у работников районных ТЦК и ВЛК – в Харьковском областном ТЦК выступили с заявлением

В Харьковском областном ТЦК опровергают вручение подозрений.

Фото: facebook.com/CherkasyTCK

Как известно, в Харьковской области провели 39 обысков у работников районных ТЦК и ВЛК.

В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что действующим военнослужащим и работникам РТЦК и СП города Харькова и области пока подозрений не объявлялось.

«Все ТЦК и СП продолжают выполнять задачи в полном составе в соответствии с определенными задачами. Информация о реальных фигурантах досудебного расследования в Харьковском ОТЦК и СП отсутствует», – говорится в сообщении.

Также в ТЦК призвали представителей СМИ и общественность избегать «распространения непроверенных данных и спекулятивных утверждений и пользоваться официальными источниками информации».

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