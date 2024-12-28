Практика судов
  1. В Украине

Украина впервые получила американский сжиженный газ через Грецию

08:48, 28 декабря 2024
Первая партия СПГ содержит около 100 млн кубометров природного газа.
Украина впервые получила американский сжиженный газ через Грецию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина получила первую партию сжиженного природного газа из США из-за СПГ-терминала в Греции. Энергетическая компания ДТЭК получила груз через Средиземное море, а судно прибыло 27 декабря, пишет Financial Times.

Отмечается, что Украина присоединяется к усилиям Европы по полному отказу от российского ископаемого топлива.

«Такие грузы не только обеспечивают регион гибким и безопасным источником электроэнергии, но еще больше подрывают влияние России на нашу энергетическую систему», - сказал исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Европа получает около 40% своего импорта СПГ из США, но Украина никогда раньше не закупала напрямую газ из Америки. Первая партия поступила за несколько дней до окончания соглашения по транзиту российского газа через Украину и накануне инаугурации Дональда Трампа.

Согласно условиям, закупки будут продолжаться до конца 2026 года. Кроме того, у компании есть отдельное 20-летнее соглашение на покупку СПГ.

Напомним, Украина перекроет транзит российского газа 1 января 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Греция газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
МВФ требует от Украины упростить работу НАБУ и САП, отменив закрытие уголовных дел из-за истечения сроков расследования

В обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

ВККС отказала в командировке судье, который сам захотел перевестись в Херсон, хотя других желающих не было

В Комиссии сообщили, что добровольное командирование судей, уже командированных в другие суды, пока невозможно.

Кабмин уточнил порядок аннулирования отсрочки для грантовых организаций и критических предприятий

Аннулирование отсрочки военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, в случае отсутствия у них кода согласно ЕГРПОУ осуществляется средствами Портала Дия по заявлению в электронной форме об аннулировании, которое формируется на основании представления Секретариата Кабмина.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об устранении ограничений сроком командировки судьи в другой суд

В парламенте зарегистрированы два законопроекта, касающиеся регулирования порядка командировки судей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області