Украина впервые получила американский сжиженный газ через Грецию

Первая партия СПГ содержит около 100 млн кубометров природного газа.

Украина получила первую партию сжиженного природного газа из США из-за СПГ-терминала в Греции. Энергетическая компания ДТЭК получила груз через Средиземное море, а судно прибыло 27 декабря, пишет Financial Times.

Отмечается, что Украина присоединяется к усилиям Европы по полному отказу от российского ископаемого топлива.

«Такие грузы не только обеспечивают регион гибким и безопасным источником электроэнергии, но еще больше подрывают влияние России на нашу энергетическую систему», - сказал исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Европа получает около 40% своего импорта СПГ из США, но Украина никогда раньше не закупала напрямую газ из Америки. Первая партия поступила за несколько дней до окончания соглашения по транзиту российского газа через Украину и накануне инаугурации Дональда Трампа.

Согласно условиям, закупки будут продолжаться до конца 2026 года. Кроме того, у компании есть отдельное 20-летнее соглашение на покупку СПГ.

Напомним, Украина перекроет транзит российского газа 1 января 2025 года.

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