Практика судів
  1. В Україні

Чи можна повернути переплату податку на доходи фізосіб — відповідь ДПС

22:59, 1 січня 2025
Яким чином повернути переплату з ПДФО, що виникає за наслідками проведення річного перерахунку сум доходу фізичній особі.
Чи можна повернути переплату податку на доходи фізосіб — відповідь ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Донецькій області розповіло, яким чином можна повернути переплату з ПДФО, що виникає за наслідками проведення річного перерахунку сум доходу фізичній особі.

Відповідно до п.п. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги:

- за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

- під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ (обмеження щодо застосування податкової соціальної пільги);

- під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Підпунктом 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ передбачено, що роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку на доходи фізичних осіб за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг відображаються працедавцем у додатку 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами та доповненнями.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати (п.п. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).

При цьому, якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата податку, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку у відповідному місяці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава зобов’язана забезпечувати на отримання пенсійних виплат, незалежно від місця проживання особи – Верховний Суд

Соціальний захист громадян України не залежить від їх місця проживання, що гарантується принципами рівності та заборони дискримінації: Верховний Суд.

Якщо платник податків через бойові дії зазнав значних матеріальних втрат, що унеможливили своєчасне виконання податкових обов’язків, податкова зобов’язана розглянути форс-мажор – Верховний Суд

Підприємство подало документи про неможливість виконання податкових обов’язків через форс-мажорні обставини, але податківці оштрафували його на понад 21 мільйон грн за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних – що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо права працівників ДБР на компенсацію за невикористані дні відпустки

Недостатня чіткість спеціального законодавства у спірному питанні призводить до ситуації правової невизначеності, яку, за загальним правилом, у тому числі з урахуванням позицій ЄСПЛ, потрібно тлумачити на користь працівника ДБР – Верховний Суд.

При первісному визначенні місця відбування покарання засудженого має враховуватися критерій віддаленості до місця його проживання чи проживання його родичів – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про необхідність врахування територіальної віддаленості при визначенні місця відбування покарання засудженого.

Адвокатські запити про дату і час пропуску осіб до приміщень судів слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони

Керівник Служби судової охорони повідомив НААУ, що інформацію про осіб, які пропускаються до приміщень судів, збирають в територіальних управліннях Служби, тому адвокатські запити варто спрямовувати саме туди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду