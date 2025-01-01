Польща розпочала головування в Раді Євросоюзу

1 січня Польща прийняла від Угорщини головування в Раді ЄС.

Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді Євросоюзу. Про це йдеться на сайті Польського головування в ЄС

Вказується, що ключовим пріоритетом країни стало посилення безпеки Європи в усіх вимірах.

«Польське головування буде підтримувати дії зі зміцнення європейської безпеки у всіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та у сфері охорони здоров’я», - йдеться в повідомленні.

Польща очолила Раду ЄС у період, коли Європа протистоїть наслідкам російської збройної агресії проти України та наголошує на важливості посилення своєї обороноздатності.

«Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку», - наголошує Польське головування в ЄС.

Особливу увагу приділено необхідності збереження єдності в Європі та співпраці з близькими за цінностями партнерами, зокрема з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Програма Польського головування в Раді ЄС акцентує на кількох ключових напрямах, серед яких пріоритетним є оборона та безпека.

Посилення європейської оборони має включати збільшення витрат на військові потреби, розвиток оборонної промисловості та усунення слабких місць у оборонних можливостях Європи.

Особливі зусилля будуть спрямовані на адекватну відповідь ЄС на гібридні загрози та протидію використанню міграції як засобу тиску на країни Союзу.

Пріоритетом залишається боротьба із зовнішнім втручанням і дезінформацією.

Також серед ключових завдань — забезпечення безпеки та свободи бізнесу.

Крім того, одним із ключових пріоритетів Польського головування є енергетичний перехід. Головна мета — повна відмова від імпорту російських енергоносіїв.

У сфері охорони здоров’я Польське головування акцентуватиме на цифровій трансформації та підвищенні медичної безпеки в ЄС, приділяючи особливу увагу потребам пацієнтів. Важливими завданнями стануть диверсифікація постачання медикаментів і стимулювання їх виробництва в межах Євросоюзу.

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