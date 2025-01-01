Практика судів
  1. У світі

Польща розпочала головування в Раді Євросоюзу

09:11, 1 січня 2025
1 січня Польща прийняла від Угорщини головування в Раді ЄС.
Польща розпочала головування в Раді Євросоюзу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді Євросоюзу. Про це йдеться на сайті Польського головування в ЄС

Вказується, що ключовим пріоритетом країни стало посилення безпеки Європи в усіх вимірах.

«Польське головування буде підтримувати дії зі зміцнення європейської безпеки у всіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та у сфері охорони здоров’я», - йдеться в повідомленні.

Польща очолила Раду ЄС у період, коли Європа протистоїть наслідкам російської збройної агресії проти України та наголошує на важливості посилення своєї обороноздатності.

«Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку», - наголошує Польське головування в ЄС.

Особливу увагу приділено необхідності збереження єдності в Європі та співпраці з близькими за цінностями партнерами, зокрема з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Програма Польського головування в Раді ЄС акцентує на кількох ключових напрямах, серед яких пріоритетним є оборона та безпека.

Посилення європейської оборони має включати збільшення витрат на військові потреби, розвиток оборонної промисловості та усунення слабких місць у оборонних можливостях Європи.

Особливі зусилля будуть спрямовані на адекватну відповідь ЄС на гібридні загрози та протидію використанню міграції як засобу тиску на країни Союзу.

Пріоритетом залишається боротьба із зовнішнім втручанням і дезінформацією.

Також серед ключових завдань — забезпечення безпеки та свободи бізнесу. 

Крім того, одним із ключових пріоритетів Польського головування є енергетичний перехід. Головна мета — повна відмова від імпорту російських енергоносіїв.

У сфері охорони здоров’я Польське головування акцентуватиме на цифровій трансформації та підвищенні медичної безпеки в ЄС, приділяючи особливу увагу потребам пацієнтів. Важливими завданнями стануть диверсифікація постачання медикаментів і стимулювання їх виробництва в межах Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З 1 січня запроваджується військовий збір для платників єдиного податку – ФОП та юридичних осіб

1 січня набув сили корегуючий закон до закону про підвищення податків.

Закон про реформу МСЕК набув чинності – що змінюється з 1 січня

1 січня 2025 року набув сили закон про ліквідацію МСЕК.

Ставки судового збору з 1 січня 2025 року залишаться незмінними – таблиця ставок

Закон про Державний бюджет на 2025 рік не передбачає зміни розміру прожиткового мінімуму, тож і ставки судового збору залишаться на рівні 2024 року

Військовозобов’язані, які не досягли 25 років та пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, приймаються на службу у резерві за їх згодою – Президент підписав Указ

Президент підписав указ про внесення змін до Положення про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України.

Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Зміни стосуються пропуску через кордон чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду