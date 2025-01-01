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Польша начала председательство в Совете Евросоюза

09:11, 1 января 2025
1 января Польша приняла от Венгрии председательство в Совете ЕС.
Польша начала председательство в Совете Евросоюза
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Польша 1 января приняла от Венгрии ротационное председательство в Совете Евросоюза. Об этом говорится на сайте Польского председательства в ЕС

Указывается, что ключевым приоритетом страны явилось усиление безопасности Европы во всех измерениях.

«Польское председательство будет поддерживать действия по укреплению европейской безопасности во всех ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, продовольственном и в сфере здравоохранения», - говорится в сообщении.

Польша возглавила Совет ЕС в период, когда Европа противостоит последствиям российской вооруженной агрессии против Украины и подчеркивает важность усиления своей обороноспособности.

«Для Европы это время испытаний и решений. Европейский Союз должен защитить себя и своих граждан и заботиться о своем ближайшем соседстве. Он должен придать европейцам чувство безопасности и перспективу развития», - отмечает Польское председательство в ЕС.

Особое внимание уделено необходимости сохранения единства в Европе и сотрудничеству с близкими по ценностям партнерами, в частности, со странами-кандидатами на вступление в ЕС.

Программа Польского председательства в Совете ЕС акцентирует внимание на нескольких ключевых направлениях, среди которых приоритетным является оборона и безопасность.

Усиление европейской обороны должно включать увеличение расходов на военные нужды, развитие оборонной промышленности и устранение слабых мест в оборонных возможностях Европы.

Особые усилия будут направлены на адекватный ответ ЕС на гибридные угрозы и противодействие использованию миграции как средства давления на страны Союза.

Приоритетом остается борьба с внешним вмешательством и дезинформацией.

Также среди ключевых задач – обеспечение безопасности и свободы бизнеса.

Кроме того, одним из ключевых приоритетов польского председательства является энергетический переход. Главная цель – полный отказ от импорта российских энергоносителей.

В сфере здравоохранения Польское председательство будет акцентировать внимание на цифровой трансформации и повышении медицинской безопасности в ЕС, уделяя особое внимание потребностям пациентов. Важными задачами станут диверсификация поставок медикаментов и стимулирование их производства в рамках Евросоюза.

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Польша

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