Польша начала председательство в Совете Евросоюза

Польша 1 января приняла от Венгрии ротационное председательство в Совете Евросоюза. Об этом говорится на сайте Польского председательства в ЕС
Указывается, что ключевым приоритетом страны явилось усиление безопасности Европы во всех измерениях.
«Польское председательство будет поддерживать действия по укреплению европейской безопасности во всех ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, продовольственном и в сфере здравоохранения», - говорится в сообщении.
Польша возглавила Совет ЕС в период, когда Европа противостоит последствиям российской вооруженной агрессии против Украины и подчеркивает важность усиления своей обороноспособности.
«Для Европы это время испытаний и решений. Европейский Союз должен защитить себя и своих граждан и заботиться о своем ближайшем соседстве. Он должен придать европейцам чувство безопасности и перспективу развития», - отмечает Польское председательство в ЕС.
Особое внимание уделено необходимости сохранения единства в Европе и сотрудничеству с близкими по ценностям партнерами, в частности, со странами-кандидатами на вступление в ЕС.
Программа Польского председательства в Совете ЕС акцентирует внимание на нескольких ключевых направлениях, среди которых приоритетным является оборона и безопасность.
Усиление европейской обороны должно включать увеличение расходов на военные нужды, развитие оборонной промышленности и устранение слабых мест в оборонных возможностях Европы.
Особые усилия будут направлены на адекватный ответ ЕС на гибридные угрозы и противодействие использованию миграции как средства давления на страны Союза.
Приоритетом остается борьба с внешним вмешательством и дезинформацией.
Также среди ключевых задач – обеспечение безопасности и свободы бизнеса.
Кроме того, одним из ключевых приоритетов польского председательства является энергетический переход. Главная цель – полный отказ от импорта российских энергоносителей.
В сфере здравоохранения Польское председательство будет акцентировать внимание на цифровой трансформации и повышении медицинской безопасности в ЕС, уделяя особое внимание потребностям пациентов. Важными задачами станут диверсификация поставок медикаментов и стимулирование их производства в рамках Евросоюза.
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