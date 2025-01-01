Украина остановила транзит российского газа через свою территорию, — Минэнерго

Транзит российского газа через украинскую территорию остановлен в 7.00 1 января в интересах нацбезопасности.

1 января в 7:00 Украина остановила транзит российского природного газа через свою территорию. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Ведомство отметило, что Украина проинформировала об этом международные партнеры.

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

С 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа.

«Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена ​​к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей», - подчеркнули в Минэнерго.

Добавим, Украина впервые получила американский сжиженный газ через Грецию.

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