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Як годують військових у ЗСУ – стандарти, раціони та калорійність

16:48, 1 січня 2025
Енергетична цінність добового раціону військових не менше 3500 ккал.
Як годують військових у ЗСУ – стандарти, раціони та калорійність
Джерело фото: Міноборони
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Харчування військовослужбовців у Збройних силах України забезпечується відповідно до державних норм, що передбачають повноцінний раціон на добу. У стаціонарних умовах військові отримують три- або чотириразове харчування, а в польових умовах — індивідуальні раціони. Про це розповіли в Міноборони.

Закупівля продуктів здійснюється за спеціальним Каталогом, затвердженим Міністерством оборони. Він містить 360 позицій, що дозволяє формувати збалансоване меню для військових. Комплекти харчування закуповує агенція «Державний оператор тилу» за заявками Командування Сил логістики ЗСУ. У документах зазначаються вартість продуктів, їх калорійність та загальна ціна комплекту.

У стаціонарних їдальнях військові отримують триразове харчування: сніданок, обід і вечерю. Для тих, хто несе службу вночі, передбачена друга вечеря. Чотириразове харчування надається окремим категоріям військовослужбовців, зокрема екіпажам кораблів, береговим частинам ВМС та ліцеїстам.

Їжа готується відповідно до затверджених розкладок продуктів. Енергетична цінність добового раціону має бути не менш ніж 3 500 ккал. Розкладка враховує асортимент продуктів, базове меню, строк придатності та бюджет. Меню складається з декількох варіантів страв, враховуючи побажання військових і технічні можливості кухні.

У польових умовах, залежно від завдань, замість першої страви можуть готувати посилені м’ясні чи рибні страви з гарніром. У разі неможливості готувати гарячу їжу військовим видаються індивідуальні раціони харчування (ІРХ), що забезпечують три прийоми їжі на добу.

Види індивідуальних раціонів

  • Повсякденний набір сухих продуктів (ПНСП): енергетична цінність — 1 250 ккал, використовується у випадках, коли немає можливості готувати їжу. Входить до аварійного запасу суден ВМС ЗСУ.
  • Добовий польовий набір продуктів (ДПНП): енергетична цінність — не менше 3 500 ккал. Використовується під час польових навчань, операцій або переміщень до місць призначення.

Обидва набори містять готові до вживання м’ясні та рослинні страви, розраховані на споживання в екстремальних умовах.

Джерело фото: Міноборони

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ЗСУ військові Міноборони

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