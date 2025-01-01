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У Печерському районі Києва під час розбору завалів знайшли тіло жінки — фото наслідків атаки

11:35, 1 січня 2025
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до семи людей.
У Печерському районі Києва під час розбору завалів знайшли тіло жінки — фото наслідків атаки
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В перший день нового року росіяни атакували Київ шахедами. Є руйнування у двох районах столиці. Під завалами житлового будинку в Печерському районі Києва знайшли тіло жінки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зокрема, в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Рятувальна операція триває.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, внаслідок ворожої атаки на Київ 1 людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких дві вагітні жінки.

Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.

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Київ

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