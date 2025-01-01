В Печерском районе Киева при разборе завалов нашли тело женщины — фото последствий атаки

Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до семи человек.

В первый день нового года россияне атаковали Киев шахедами. Есть разрушения в двух районах столицы. Под завалами жилого дома в Печерском районе Киева обнаружили тело женщины. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В частности, в жилом доме, в Печерском районе, пострадавшем в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина.

Спасательная операция продолжается.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в результате вражеской атаки на Киев 1 человек погиб. Число пострадавших возросло до 7 человек, среди которых две беременные женщины.

Добавим, что в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда.

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