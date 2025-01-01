У Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда

Пошкоджено вікна на верхніх поверхах одного з корпусів Національного банку в Печерському районі.

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У Києві горів дах корпусу Національного банку України внаслідок атаки російських безпілотників. Про це повідомили в НБУ.

Вказується, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі.

Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.

«Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін.

Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів», — вказали в НБУ.

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