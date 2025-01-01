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Шаг замість копійки — голова НБУ Пишний розповів, коли можуть замінити монети та скільки це коштуватиме

12:29, 1 січня 2025
Заміна монет не коштуватиме жодної гривні з українського бюджету.
Шаг замість копійки — голова НБУ Пишний розповів, коли можуть замінити монети та скільки це коштуватиме
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В Україні заміна назви розмінних монет з копійок на шаги може відбутися у 2025 році у разі схвалення Верховною Радою. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний у інтерв’ю «Ми – Україна».

«Я дуже сподіваюся, що український парламент підтримає нашу ініціативу і ми вже в 25-му році будемо карбувати не копійки, а шаги», - наголосив очільник НБУ.

За його словами, це буде кроком до відновлення історичної справедливості. Копійка залишилась як свідчення впливу Москви на процес грошової реформи 1990-х. Копійка як одна сота відповідної грошової національної одиниці є лише в Москві, в Мінську, в Тирасполі і в Києві.

«Ми маємо істотну українську назву, питому українську назву шаг. Українська Народна Республіка в 1917 році навіть ухвалила відповідні законодавчі акти, які визначили що відповідною розмінною частиною монети української гривні, яка є національною валютою, є шаг. За часів Гетьманщини шаг активно використовувався в грошовій лічбі і відповідним чином мав величезне розповсюдження», - сказав Пишний.

Він вказав, що шаг має глибоке укорінення в побутовій культурі і частиною українського фольклору.

«Я вам скажу більше, у 1992 році була навіть надрукована пробна партія шагів на Луганському верстатобудівному заводі, який в ті перші місяці української незалежності виконував функції монетного двору ще тоді не до кінця сформованого Національного банку України», - повідомив Пишний.

Голова Нацбанку переконаний, що тоді під впливом відповідного московського лобі копійка залишилась як розмінна частина української гривні.

«І сьогодні ми ініціюємо відповідно внесення змін до законів, які дозволять прибрати цю недоречність і повернути питому українську назву шаг в обіг», - додав він.

«Важливим моментом є те, що я що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не коштуватиме жодного шагу, жодної гривні з українського бюджету, ця заміна. Національний банк знає, як це зробити, і ми забезпечимо дуже ощадливу реалізацію цієї ініціативи», - сказав Пишний.

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гроші НБУ Нацбанк

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