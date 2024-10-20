Що відомо про шаг, яким хочуть замінити копійку — історія виникнення лічильної одиниці

Найменування «шаг» використовували перш за все як дрібну лічильну одиницю.

Фото: bank.gov.ua

Старший науковий співробітник Національного музею історії України Владислав Безпалько розповів про історію виникнення шагу, яким хочуть замінити копійку. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

За його словами, найменування «шаг» використовували перш за все як дрібну лічильну одиницю в три польських гроші, згодом — дві російські копійки, рівні їм за курсовим співвідношенням. Також це була розмовна назва монети таких номіналів.

«У Гетьманщині назва набула широкого вжитку. 1675 року одна жінка розповіла, що скористалася послугами чарівниці: «І зараз повела мене в сад на болото під яблуню, обернувши тричі, веліла мені сісти і за ножа триматися, а сама, взявши шага грошей, пішла на болото». Коли з кінцем XVII століття обіг все більше наповнювався російською монетною масою, шаг був складовою так званої «української» лічби грошей — лічильний золотий поділявся на 10 шагів, а шаг становив 2 копійки», - сказав він.

Він зазначив, що з реформою 1839—1843 років назву «шаг» перенесли на монету ½ копійки. У часи УНР шаг як 1/100 гривні став новою розмінною одиницею української валютної системи.

Владислав у своїх наукових пошуках знайшов підтвердження, що вже в козацькій Україні назва «шаг» широко вживалася в мові діловодства.

«Коротке та містке слово «шаг» гарно ілюструє властивість тогочасної розмовної мови економити мовні засоби. Тому воно швидко стало популярним та основним найменуванням дрібної лічби грошей, глибоко укорінилося в мовному вжитку та українській культурі загалом», — наголосив він у своєму виступі в НБУ під час оголошення ініціативи стосовно перейменування копійки на шаг, з якою Національний банк виступив у вересні задля відновлення історичної справедливості та дерусифікації національної валюти.

Тоді як, копійка виникла у XVI столітті з реформою в межах російської монетної системи для означення монети у дві московські «деньги». З XVIII століття копійка як розмінна монета в парі з рублем забезпечувала монетною масою грошовий обіг у складі російської імперії, а далі СРСР. Звідти й приказка: «Копійка рубля береже».

«Тож українськість шагу не викликає запитань, як і те, що наявність копійки в грошовому обігу незалежної України є неприйнятною, адже продовжує об’єднувати нас з росією», - додали у НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у разі перейменування копійок на шаги, витрати НБУ та собівартість монет залишаться без змін. На цьому наголосив директор Департаменту грошового обіг НБУ Олег Прохода.

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