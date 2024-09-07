В НБУ відповіли, чи обернеться мільйонними витратами з Держбюджету зміна назви з копійок на шаги

Нацбанк виступив із пропозицією замінити радянські «копійки» чи українські «шаги».

Джерело фото: НБУ

Нацбанк щороку планує випуск нових банкнот і монет на заміну зношених. Питання лише в тому, чи карбувати у 2025 році знову радянські «копійки» чи українські «шаги». На цьому наголосив директор Департаменту грошового обіг НБУ Олег Прохода.

Він розповів, що у разі перейменування копійок на шаги витрати НБУ та собівартість монет залишаться без змін.

За його словами, реалізація ініціативи не потребуватиме жодних додаткових видатків із Державного бюджету України. Це також ніяк не вплине на перерахування частини прибутку Національного банку до Державного бюджету України.

«На 2025 рік Національним банком вже заплановане карбування 20 млн монет номіналом 50 копійок, на заміну зношених. Однак, якщо Парламент підтримає пропозицію НБУ, це можуть бути вже не радянські копійки, а 50 українських шагів», - йдеться у повідомленні.

Також Олег Прохода зазначив, що додаткових витрат на етапі виробництва шагів не буде. Навіть якщо в дизайні монети відбудуться певні зміни, як мінімум напис «копійка» зміниться на «шаг», – це зроблять штатні фахівці.

«Також не потрібно замінювати обладнання для виготовлення монет. Адже планується зберегти ті самі заготованки для виготовлення монет, вони матимуть таку ж масу, колір та інші характеристики. Відповідно і карбувальне обладнання не потрібно буде змінювати та навіть суттєво переналаштовувати», - пояснили у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.