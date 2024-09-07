В НБУ ответили, обернется ли миллионными расходами из Госбюджета изменение названия с копеек на шаги

Нацбанк выступил с предложением заменить советские «копейки» или украинские «шаги».

Источник фото: НБУ

Нацбанк ежегодно планирует выпуск новых банкнот и монет в замену изношенных. Вопрос лишь в том, чеканить ли в 2025 году снова советские «копейки» или украинские «шаги». Об этом заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.

Он рассказал, что в случае переименования копеек в шаги расходы НБУ и себестоимость монет останутся без изменений.

По его словам, реализация инициативы не потребует никаких дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Это также никак не отразится на перечислении части прибыли Национального банка в Государственный бюджет Украины.

«На 2025 год Национальным банком уже запланирована чеканка 20 млн монет номиналом 50 копеек, на замену изношенных. Однако если Парламент поддержит предложение НБУ, это могут быть уже не советские копейки, а 50 украинских шагов», - говорится в сообщении.

Также Олег Прохода отметил, что дополнительных затрат на этапе производства шагов не будет. Даже если в дизайне монеты произойдут определенные изменения, как минимум надпись «копейка» сменится на «шаг», – это сделают штатные специалисты.

Также не нужно заменять оборудование для изготовления монет. Ведь планируется сохранить те же заготовки для изготовления монет, они будут иметь такую же массу, цвет и другие характеристики. Соответственно и карбильное оборудование не нужно будет менять и даже существенно перенастраивать», - объяснили в НБУ.

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