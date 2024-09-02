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Шаг замість копійки — Нацбанк запропонував змінити назву монети

16:05, 2 вересня 2024
У НБУ заявили, що зміна назви монети «копійка» на «шаг» потрібна для відновлення історичної справедливості.
Шаг замість копійки — Нацбанк запропонував змінити назву монети
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Національний банк України повідомив, що ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій, передає офіційний сайт НБУ.

«Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації», - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Він зазначив, що саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. «Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет - це слово «шаг»«, - додав він.

В прес-службі НБУ повідомили, що назва «шаг» давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

У часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою «шаг», що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України, говорять у НБУ.

«Назва «копійка» має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав», - додали у НБУ.

Крім того, Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи – карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Пропонується встановити, що співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1:1;

Також НБУ розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».

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