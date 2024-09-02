Практика судов
  1. В Украине

Шаг вместо копейки — Нацбанк предложил сменить название монеты

16:05, 2 сентября 2024
В НБУ заявили, что изменение названия монеты «копейка» на «шаг» необходимо для восстановления исторической справедливости.
Шаг вместо копейки — Нацбанк предложил сменить название монеты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сообщил, что инициирует изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Это нужно для возобновления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций, передает официальный сайт НБУ.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. «У нас есть свое, удельно украинское, слово для определения мелких монет – это слово «шаг», - добавил он.

В пресс-службе НБУ сообщили, что название «шаг» древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинской денежной цифре (с XVI – XVII вв.). Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием «шаг», что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины, кажуть у НБУ.

«Название «копейка» имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только во враждебных Украине государствам», - добавили в НБУ.

Кроме того, Национальный банк разработал предложения по необходимым законодательным изменениям. В случае принятия Верховной Радой соответствующих законов НБУ сможет перейти к практическому воплощению инициативы – изготовление и введение в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

Предлагается установить, что соотношение между «копейкой» и «шагом» будет равно 1:1;

Также НБУ будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение «шагов», а также порядок и сроки изъятия из обращения «копеек».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Классификация должностей государственной службы в судах не решила проблем с зарплатой в аппаратах судов – Совет правосудия

Высший совет правосудия признал, что попытка повысить заработную плату работникам аппаратов судов фактически провалилась.

Национальный банк наделен широким кругом полномочий в сфере финмониторинга – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о важности роли НБУ в обеспечении стабильности финансовой системы.

Судья не может брать на себя роль переводчика – позиция Верховного Суда

Указание председательствующим по делу, что в случае непонимания обвиняемым обстоятельств дела перевод будет исполнен судьей, является нарушением права на защиту – Верховный Суд.

Размер судейского вознаграждения должен быть увеличен – Высший совет правосудия

Определение базового должностного оклада судьи в размере 2102 гривны является дискриминацией.

Кабмин внес изменения в порядок выплаты денежного довольствия работникам Бюро экономической безопасности

Порядок выплаты денежного довольствия лицам, имеющим специальные звания БЭБ, будет определять директор БЭБ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду