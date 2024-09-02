Шаг вместо копейки — Нацбанк предложил сменить название монеты

В НБУ заявили, что изменение названия монеты «копейка» на «шаг» необходимо для восстановления исторической справедливости.

Национальный банк Украины сообщил, что инициирует изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Это нужно для возобновления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций, передает официальный сайт НБУ.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. «У нас есть свое, удельно украинское, слово для определения мелких монет – это слово «шаг», - добавил он.

В пресс-службе НБУ сообщили, что название «шаг» древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинской денежной цифре (с XVI – XVII вв.). Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием «шаг», что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины, кажуть у НБУ.

«Название «копейка» имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только во враждебных Украине государствам», - добавили в НБУ.

Кроме того, Национальный банк разработал предложения по необходимым законодательным изменениям. В случае принятия Верховной Радой соответствующих законов НБУ сможет перейти к практическому воплощению инициативы – изготовление и введение в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

Предлагается установить, что соотношение между «копейкой» и «шагом» будет равно 1:1;

Также НБУ будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение «шагов», а также порядок и сроки изъятия из обращения «копеек».

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