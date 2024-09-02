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Налоговая объясняет, платится ли ЕСВ при блокировании счета плательщика

22:36, 2 сентября 2024
Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика.
Налоговая объясняет, платится ли ЕСВ при блокировании счета плательщика
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области сообщает, оплачивается ли ЕСВ при блокировании счета плательщика.

Отмечается, что согласно части одиннадцатой ст. 9 Закона Украины от 08 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями в случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в плательщика применяются финансовые санкции, предусмотренные Законом №2464, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства о сборе и ведении учета единого взноса, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность по закону.

Частью двенадцатой ст. 9 Закона №2464 определено, что единый взнос подлежит уплате вне зависимости от финансового положения плательщика.

При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы (дохода).

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