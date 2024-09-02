В Ровенской области мужчина 5 раз ударил ножом знакомого, а затем добил металлической гантелей: как его наказали

От полученных ранений пострадавший умер.

В Ровенской области доказана вина 45-летнего местного жителя в умышленном убийстве, сообщает областная прокуратура.

Коллегия судей Гощанского районного суда назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет.

Так, в начале января 2023 года двое жителей села Великие Межиричи распивали алкоголь дома у одного из них. Во время застолья у мужчин возник конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя не менее 5 раз кухонным ножом в шею, а потом еще столько же металлической гантелями по голове. 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый находится под стражей с января прошлого года и как на этапе досудебного расследования, так и в суде категорически отрицал свою причастность к убийству. Однако на основании собранных и исследованных доказательств прокурор доказал его вину в полном объеме.

Вступление в силу приговора законной силы мужчина будет ждать в следственном изоляторе, в течение 30 дней стороны могут обжаловать указанное решение в суд апелляционной инстанции.

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