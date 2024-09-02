На Рівненщині чоловік 5 разів вдарив ножем знайомого, а потім добив металевою гантелею: як його покарали

Від отриманих поранень постраждалий помер.

На Рівненщині доведено вину 45-річного місцевого жителя в умисному вбивстві, повідомляє обласна прокуратура.

Колегія суддів Гощанського районного суду призначила йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.

Так, на початку січня 2023 року двоє жителів села Великі Межиричі розпивали алкоголь вдома в одного з них. Під час «застілля» у чоловіків виник конфлікт, в ході якого господар вдарив гостя не менше 5 разів кухонним ножем в шию, а потім ще стільки ж металевою гантелею по голові. 48-річний потерпілий помер на місці події.

Обвинувачений перебуває під вартою з січня минулого року, і як на етапі досудового розслідування, так і в суді категорично заперечував свою причетність до вбивства. Однак на підставі зібраних та досліджених доказів, прокурор довів його вину в повному обсязі.

Набрання вироком законної сили чоловік чекатиме у слідчому ізоляторі, протягом 30 днів сторони можуть оскаржити зазначене рішення до суду апеляційної інстанції.

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